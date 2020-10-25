KPSS sınav yorumları: KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları nasıldı?

2020-KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15’te başladı ve sona erdi. Sınava katılan tüm adaylar KPSS soruları nasıldı? Zor muydu, kolay mıydı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. KPSS ön lisans sınav yorumları da merak konusu oldu. KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da adayların erişimine açılacak.

KPSS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Ben atanabileceğime olan inancımı kaybettim ÖSYM #kpssonlisans2020

Meğer ne çok sinema salonu sığdırmışsınız bir soruya.. #kpssonlisans2020

Can Yücel'le başlayıp Arif Nihat Asya ile bitti. #kpssonlisans2020

Biraz daha uzun olsaydı paragraf soruları...

Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav?

Matematik yapanla yapmayan bir mi olacak sandınız

Sayısalcı değil sözelci olduğumu öğrendim

Yine hiç çalışmadığım bir sınavım çok güzel geçti. Teşekkürler

KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 soru kitapçığı yayında mı?

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak Cevap Kâğıdı’nın değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi’ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde Cevap Kâğıdı’nın ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap Kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarası’nı doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı’na yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve Cevap Kâğıdı’nda işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda Soru Kitapçığı’nı (sayfaları eksiksiz olarak) ve Cevap Kâğıdı’nı sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.