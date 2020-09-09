KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soru kitapçığı 2020 yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının ilk iki oturumu 6 Eylül tarihinde yapıldı. Adaylar sınav sonrasında KPSS soruları ve cevapları ile ilgili bilgilendirmeyi aldıktan sonra sınav netlerini belirleyecekler. KPSS soru kitapçığı erişime açıldıktan sonra da sorulara verdikleri cevapları görebilecekler.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Eylül Pazar günü gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Soru ve cevap anahtarları açıklandıktan sonra haberimizin içerisine eklenecektir.

Adaylar, KPSS sorularına ve cevaplarına belirlenen tarih itibarıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişim sağlayabilecekler.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI 2020 YAYINLANDI MI?

KPSS soru kitapçığı henüz yayınlanmadı. Tüm KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından soru kitapçığının adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.