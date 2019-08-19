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  3. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 sonuçları için geri sayım heyecanı

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 sonuçları için geri sayım heyecanı

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak" KPSS 2019 sonuçları için geri sayım heyecanı

KPSS sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı her yıl belirtilen tarihlerde düzenleniyor. Yapılan sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre sonuç açıklanma tarihi belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak. ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde sonuçların açılanacağı tarihi duyurdu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. Sonuçlar 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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