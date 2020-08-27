KPSS sınav giriş yerleri belli oldu! KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınava girecek olan tüm adayların heyecanla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu.



KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!



06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

KPSS'YE GİRİŞTE HANGİ BELGELER GEÇERLİ?

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.