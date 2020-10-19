KPSS sınav sonuçları 2020 açıklandı mı? KPSS ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınava yoğun katılım gösterildi. Adaylar KPSS sınav sonuçlarını “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden kullanıcı ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları ÖSYM takvimine göre 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020 KPSS'ye girecek olan adaylar için sınav geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Fakat bu durum için bir de istisna var; öğretmen adayları için KPSS puanı geçerlilik süresi 1 yıl ile kısıtlı olacak şekilde düzenlendi.

Öğretmen adayları, bir sonraki KPSS'ye kadar geçen süre boyunca puanlarını kullanabiliyorlar. Ancak diğer alanlardan sorumlu olan adaylar gibi, puanları 2 yıl geçerli olmayacak.