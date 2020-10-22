KPSS puanlarının kaç yıl geçerli olduğu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar aldıkları puanların kaç sene geçerli olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, KPSS puanları kaç yıl geçerli 2020? KPSS lisans ve ÖABT puanı kaç yıl kullanılıyor?

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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2020-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez.

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2018-KPSS’ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.

2019-KPSS sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2019- KPSS’ye giren adaylardan A Grubu veya öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2020-KPSS'ye girebileceklerdir.

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