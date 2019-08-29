KPSS p1, p2,p3 puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS p1 puanı ile alan kurumlar hangileri?

KPSS p1, p2,p3 puan hesaplama nasıl yapılır? sorusu hızla aranmaya başladı. Adayların büyük bir merakla beklediği KPSS sonuçları açıklandı. Aynı zamanda KPSS puan türleri araştırılmaya başladı. KPSS p1 puan türü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. P1 sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkili oluyor. KPSS p1, p2,p3 puan hesaplama nasıl yapılır, KPSS p1 puanı ile alan kurumlar neler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

P1 PUAN İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları