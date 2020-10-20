KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS ile ne olunur?

KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular eylül ayında alınmıştı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava iki yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan adaylar girebiliyor. Ortaöğretim KPSS ile belirlenen bölümlerde tercih yapılabiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?

Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Ön lisans KPSS 130 dakika sürecek. Adaylar 130 dakika içerisinde toplamda 120 soruyu yanıtlayacaklar.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ön lisans sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.