KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? KPSS ortaöğretim giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı binlerce aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 22 Kasım 2020 tarihinde alınmıştı. 2018 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2020 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin sınavdan en az bir hafta önce adayların erişimine açılması bekleniyor. KPSS ortaöğretim sınav yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında ortaöğretim için ise KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. 10.15'te başlayacak sınav 130 dakika sürecek.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS Ortaöğretim’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde, DHBT’de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.