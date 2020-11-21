Ortaöğretim KPSS yarın gerçekleştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) yarın 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek.

AA'da yer alan habere göre, 188 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

"KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLECEK"

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak.



Sınav binalarının ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek.

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.