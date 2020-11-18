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  • KPSS ortaöğretim ne zaman, ertelendi mi? KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı?
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:37 | Son Güncelleme:

KPSS ortaöğretim ne zaman, ertelendi mi? KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

KPSS ortaöğretim ne zaman, ertelendi mi" KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı"

Koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkmak sabah saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında serbest olacak ancak bu saatler dışında belirtilen istisnalar dışında dışarı çıkılmayacak. Yasağın bu hafta sonu başlayacak olması ile KPSS sınavına girecek adaylar sınavın ertelenip ertelenmediğini, yasaktan muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek KPSS ortaöğretim sınavına girecekler adaylar sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Ancak yasaktan muaftan olan bazı istisnai durumlar bulunuyor. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman, ertelendi mi? KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı ertelenmedi. Sınav bu hafta sonu 22 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Sınav binasına saat 10:00'dan sonra kimse alınmayacak.

KPSS ADAYLARI YASAKTAN MUAF MI?

KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Adaylar ve sınav görevlileri sınav merkezlerine gitmek için erken saatte sokağa çıkabilecekler. ÖSYM Başkanı tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre;

Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."

Ayrıca adayların yanında bulunan eş, kardei anne veya babadan bir refakatçi de sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

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