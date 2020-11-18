Bu hafta sonu gerçekleştirilecek KPSS ortaöğretim sınavına girecekler adaylar sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 saatleri dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Ancak yasaktan muaftan olan bazı istisnai durumlar bulunuyor. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman, ertelendi mi? KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı ertelenmedi. Sınav bu hafta sonu 22 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Sınav binasına saat 10:00'dan sonra kimse alınmayacak.

KPSS ADAYLARI YASAKTAN MUAF MI?

KPSS'ye girecekler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Adaylar ve sınav görevlileri sınav merkezlerine gitmek için erken saatte sokağa çıkabilecekler. ÖSYM Başkanı tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre;

Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."

Ayrıca adayların yanında bulunan eş, kardei anne veya babadan bir refakatçi de sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

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