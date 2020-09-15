KPSS ortaöğretim HES kodu nasıl alınır? ÖSYM HES kodu nereden alınır?

2020 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı için başvurular bugün alınmaya başlandı. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Peki, KPSS ortaöğretim HES kodu nasıl alınır?

KPSS ORTAÖĞRETİM HES KODU NASIL ALINIR?

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.