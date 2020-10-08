KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? Ortaöğretim KPSS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Lise mezunu öğrencilerin girdiği KPSS ortaöğretim sınavı için asıl başvuru süreci geçtiğimiz hfatalarda tamamlandı. KPSS ortaöğretim geç başvurusu da başladı. Başvuru işlemini sorunsuz şekilde tamamlamak için geç başvuru ücretini yatırmak gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ

KPSS ortaöğretim sınavı için geç başvuru tarihi 8-9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

Asıl başvurular ise 15-30 Eylül arasında alınmıştı.

Sınav 22 Kasım 2020'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğretim KPSS için geç başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda yüzde 50 artırımlı ödeme yapılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

-Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde e-işlemler kısmında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

HES KODU ALMAK ZORUNLU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.