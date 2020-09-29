KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankaya yatacak? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ÖSYM'nin kılavuzda belirttiği bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Sınav 22 Kasım'da yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları yarın sona eriyor. Adayların başvuru ücretini 1 Ekim saat 23.59'a kadar ödemeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

-Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde e-işlemler kısmında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti bu yıl 80 TL olarak belirlendi.

HES KODU ALMAK ZORUNLU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.