KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans tercih tarihleri belli mi?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacağı soruları gündemde yer alan başlıklardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. Memur olmanın hayalini kuran adaylar, KPSS önlisans tercihlerini yakından takip ediyor. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman açıklanacak sorusuna henüz resmi açıklama gelmedi. Tercihlerin yapılacağı tarih belli olunca haberimize eklenecektir.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.