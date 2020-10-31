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  • KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM önlisans sonuçları için tarih verdi mi?
31 Ekim 2020 Cumartesi 00:02 | Son Güncelleme:

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM önlisans sonuçları için tarih verdi mi?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak" ÖSYM önlisans sonuçları için tarih verdi mi"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Sınava giren tüm adaylar KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM önlisans sonuçları için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve iki yıllık üniversite mezunu binlerce kişinin katılım sağladığı Önlisans KPSS sınavı için sonuç bekleyişi devam ediyor. KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM önlisans sonuçları için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA

ÖSYM'den yapılan açıklamada "25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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