KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS önlisans sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM tarafından KPSS önlisans sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı açıklandı. Adaylar her fırsatta ÖSYM'nin ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesaplarından sonuçların açıklanmasını beklediklerini dile getiriyor. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da sınavdan bir gün sonra erişime açılmıştı. Cevaplarını görüntüleyen adaylar aldıkları puanın kaç olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ÖSYM KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖNLİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS’ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ön Lisans” sınav sonuçlarını etkilemez.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA

ÖSYM'den yapılan açıklamada "25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

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