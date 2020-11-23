KPSS Önlisans sonuçları 2020 bugün açıklanır mı? KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları hakkında gelecek son açıklama adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 25 Ekim 2020 tarihinde KPSS Önlisans sınavına giren adaylar sonuçlarına öğrendikten sonra tercih yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava büyük bir katılım olmuştu. KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM'de yer alan takvime göre 26.11.2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS’ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ön Lisans” sınav sonuçlarını etkilemez.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.