KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava başvuran adaylar, sınav tarihi ve saati ile ilgili araştırma yapmaya başladı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde sınav yerleri de belli oldu. ÖSYM AİS sisteminden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sınav yeri öğrenilebiliyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? 2020 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Ön lisans KPSS 130 dakika sürecek. Adaylar 130 dakika içerisinde toplamda 120 soruyu yanıtlayacaklar.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ön lisans sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi.