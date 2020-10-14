KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS ön lisans sınav yeri açıklandı mı?

KPSS ön lisans sınav yerleri sınava girecek olan adaylar için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden bildiriliyor. KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. 2 yıllık üniversite bölümünden mezun olan adayların girdiği sınav 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ön lisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak belirlendi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS için belirlenen sınav süresi 130 dakika olarak belirlendi.

Adaylar 130 dakika içerisinde toplamda 120 soruyu yanıtlayacaklar.