KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS ÖABT sınav sonucu sorgulama sayfası..

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları 20 Temmuz'da, 3. oturumları ise 21 Temmuz'da yapıldı. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise bugün gerçekleştiriliyor. ÖABT'de uygulanacak testlerde alanlara göre 120 ve 150 dakika süre veriliyor. Sınava giren adaylar KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor. Sonuçlar, AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. 2019 KPSS ÖABT sınav sonucu sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor..

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafındna yayınlanan takvime göre 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları

sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.