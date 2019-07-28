KPSS alan sınavı kaç dakika? KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar?

KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2019-KPSS'nin son oturumu olan ÖABT, bugün yapılacak. Aynı gün, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da gerçekleştirilecek. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve sınav giriş belgesini yanında unutmaması yanında getirmesi gerekiyor. Adaylar sınava girmeden önce KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? merak ediyor. İşte yanıtı..

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bugün saat 10.15’te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise bugün 14.45’te düzenlenecek.

ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75’er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Bugün uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde sınav sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu. KPSS sonuçları 2019 yılında 29 Temmuz’da erişime açılacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.