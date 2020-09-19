ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Binlerce aday, KPSS ÖABT sınavının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor.

ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ÖABT sınav giriş yerlerinin ise 10 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama gelince haberimize eklenecektir.

KPSS ÖABT NEDİR?

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu oluyor. Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.