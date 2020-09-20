KPSS ÖABT 2020 soruları yorumları: KPSS ÖABT soruları zor muydu, kolay mıydı?

KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül Pazar günü 2 oturum halinde gerçekleştiriliyor. Sınavın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Öğleden sonraki oturum ise 14.45'te olacak. KPSS ÖABT 2020 soruları ve yorumları sınavdan çıkan adaylar tarafından özellikle sosyal medya hesaplarından değerlendiriliyor.

KPSS ÖABT 2020 NASILDI?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 20 Eylül Pazar günü 10.15 ve 14.45 olmak üzere iki oturum halinde düzenleniyor.

Sınavdan çıkış yapan adaylar tarafından KPSS sorularına dair sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:

Tarih yapamadım, tarih oldum arkadaşlar. #KPSS #ÖABT2020

Beden eğitimi öğretmenliği alan sınavı neden bu kadar basitti içeride canımız sıkıldı. #KPSS #oeabt2020 #ösym

Anladık ÖSYM tamlanan tamlanan ilgi eklerini çok seviyorsun #Edebiyat #KPSS

Sınavdan anladığım tek şey çok çalışmak gerekiyormuş #KPSS

Medulla oblongata‘nın omurilik soğanı olduğunu bilmem, bence KPSS de atanmam için fazlasıyla yeterli #KPSS

Tarih öğretmeni olmak için girdiğim sınavda tüm umutlarım tarih oldu. #KPSS #ÖABT2020

Ben hayatım boyunca böyle zor sınav görmedim abi Göktürklerin geçim kaynağı ne olabilir resmen cevap kendinize yakın hissettiğinizi işaretleyiniz #KPSS

#KPSS çok basit sorular olmakla beraber hiç fikrimin olmadığı bilgi soruları da vardı. Bir sınav tecrübesi daha kazanmış olduk diyelim. Bir de selevkoslar daha önce de sorulmuştu sanki...

Bu kadar da ikilemde bırakamazsın be öabt #KPSS