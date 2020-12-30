KPSS nitelik kodları: 4421, 7113, 4429, 7257, 6225 nitelik kodu nedir?

KPSS nitelik koduna dair aramalar yapılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Sınava katılım sağlayan ve tercih işlemlerini yapacak olan kişiler 4421, 7113, 4429, 7257, 6225 nitelik kodlarına yönelik arama yapıyor. Size en uygun kadro ve pozisyon için kolaylık sağlamaktadır. 4421, 7113, 4429, 7257, 6225 nitelik kodları haberimizde.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

7113 nitelik kodu: İngilizce bilme şartını taşır.

4421 nitelik kodu: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4429 nitelik kodu: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

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