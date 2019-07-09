KPSS nitelik kodları: KPSS 7225 nitelik kodu, 6225 nitelik kodu, 7113 nitelik kodu nedir?

“KPSS 7225 nitelik kodu, 6225 nitelik kodu, 7113 nitelik kodu nedir?” sorusu araştırılıyor. KPSS tercihleri 9 Temmuz itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 18 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. Kadrolara başvurmak isteyen adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Örnek verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, "öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak" koşulunu adaylardan istemektedir.

7225 NİTELİK KODU NEDİR?

7225 nitelik kodunun anlamı şu şekilde ; " 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" Güvenlik Soruşturması bir çok kamu kurum ve kuruluşunda zaten hali hazırda uygulanan bir uygulama. Yapılan tahkikatlarla birlikte memur olacak kişinin devlet memuru olmasına engel herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılacak. Bu uygulamanın en büyük sebeplerinden birisi de malum terör örgütü olan FETÖ, FETÖ yıllarca elemanlarını devletin çeşitli kurumlarına sızdırmış, hain emelleri doğrultusunda o teröristleri kullanmıştı. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla artık yapılacak tüm alımlarda , adayların terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı vb. gibi konular araştırılacak.

7113 NİTELİK KODU NEDİR?

7113 Nitelik Kodu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan doküman dosyasında şu şekilde tanımı yapılmaktadır: ''KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek''.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu açıklaması “Cinsiyeti Erkek Olmak” olarak verilmiştir. Yani 1101 nitelik kodu bulunan kadro ve pozisyonlara sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmelisiniz. 1101 nitelik kodu da ilgili kadronun sadece erkek adaylar için olduğunu vurgulamaktadır.

NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Örnek verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, "öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak" koşulunu adaylardan istemektedir.

KPSS NİTELİK KODU LİSTESİ

2001 kodundan 4983 koduna kadar çeşitli nitelik kodları bulunmaktadır ve bu kodlara göre adaylar istedikleri bölüme tercih yapabilirler. Örnek olarak, 2167 kodu adaylardan "Ortaöğretim Kurumlarının Sınıf Öğretmenliği Alanı ve Dallarından mezun olmak." şartını istemektedir. Eğer aday sınıf öğretmenliği alanı ve dallarından mezun olmamışsa, bu bölüme tercih yapamaz.