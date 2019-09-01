KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans ön lisans başvuru tarihleri açıklandı mı?

“KPSS ne zaman yapılacak?” sorusu araştırılıyor. KPSS 2020 başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl yoğun ilgi görüyor. Adaylar belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sınav tarihini beklemeye başlıyorlar. Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans programları, lise mezunları ve lisans mezunları KPSS katılabiliyorlar. Sınav lisans ve ön lisans olmak üzere yapılıyor.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı sınav takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans programları ile lise mezunları katılabilir.