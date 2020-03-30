KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 başvuru tarihi ve sınav ücreti nedir?

KPSS sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı oturumlarda ve farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar KPSS başvuru tarihi ve sınav ücreti hakkında araştırma yapıyor. Türkiye’de korona virüsü önlemleri çerçevesinde ÖSYM birçok sınavı erteleme kararı aldı. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS, ön lisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı ise 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS 2020 BAŞVURU TARİHİ VE SINAV ÜCRETİ

KPSS başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi.

Sınav ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihleri içerisinde yayınlanacak olan kılavuzda KPSS 2020 sınav ücretleri de yayınlanacak.