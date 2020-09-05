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  3. KPSS lise başvuruları için bekleyiş sürüyor
05 Eylül 2020 Cumartesi 14:18 | Son Güncelleme:

KPSS lise başvuruları için bekleyiş sürüyor

KPSS lise başvuruları için bekleyiş sürüyor

Devlet memuru olmak isteyen lise mezunu adaylar ortaöğretim KPSS sınavına girecekler.

Devlette memur ya da sözleşmeli görevlerde çalışabilmeniz için KPSS'ye girmeniz gerekiyor. 

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV TARİHİ

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu olan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında düzenlenecek.

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