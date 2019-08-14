KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuçları için tarih verdi..

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor.14 Temmuz'da gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından aynı gün içerisinde Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirildi. 20-21 Temmuz tarihleri arasında KPSS Alan Bilgisi sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirildi. Son olarak yine öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yantıı haberimizde..

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarih verdi. Sonuçlar 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.