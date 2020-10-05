KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans KPSS sonuçları için ÖSYM tarih bilgisi...

KPSS lisans sınavı oturumları geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür'ün yanı sıra Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girdiler. Memur olmak isteyen adaylar için ilk adım olan KPSS lisans sınavında her aday, kendi bölümüyle ilişkili olan oturuma katıldı. ÖSYM ise KPSS sınav sonuçları ile ilgili tarih bilgisini paylaştı.

KPSS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği 2020 KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020 KPSS'ye girecek olan adaylar için sınav geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Fakat bu durum için bir de istisna var; öğretmen adayları için KPSS puanı geçerlilik süresi 1 yıl ile kısıtlı olacak şekilde düzenlendi.

Öğretmen adayları, bir sonraki KPSS'ye kadar geçen süre boyunca puanlarını kullanabiliyorlar. Ancak diğer alanlardan sorumlu olan adaylar gibi, puanları 2 yıl geçerli olmayacak.