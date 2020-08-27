KPSS lisans 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans hangi gün, saat kaçta başlayacak?

KPSS lisans tarihi ÖSYM tarafından yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bu yıl KPSS lisans başvurularını 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında aldı. Sınav ilk olarak Genel Yetenek – Genel Kültür daha sonra ise Alan Bilgisi kısmından oluşacak. Memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS 2020 lisans ne zaman yapılacak?

KPSS LİSANS 2020 NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2020 ÖSYM tarafından 6 Eylül tarihinde yapılacak. İlk olarak Genel Yetenek – Genel Kültür kısmıyla başlayacak sınavın Alan Bilgisi Sınavları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Yetenek Genel Kültür – 6 Eylül 2020 10.15

KPSS Eğitim Bilimleri – 6 Eylül 2020 14.45

KPSS Alan Bilgisi 1. Gün – 12 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi 2. Gün – 13 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül 2020’de saat: 10.15’ter başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül 2020’de saat: 14.45’te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak.

ÖABT ise 20 Eylül 2020’de Saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati ise 14.45 olacak.