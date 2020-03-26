KPSS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS tarihleri

KPSS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? sorusu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. KPSS sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için farklı oturumlarda ve farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Sınav ÖSYM tarafından açıklanan tarihte gerçeklişiyor. Tüm dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeni ile bazı sınavların tarihleri ertelenmişti. Peki, bu sınavlar içerisinde KPSS de yer aldı mı, sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

KPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM geçtiğimiz günlerde 9 sınavın tarihini ertelediğini ve takvimde güncelleme yaptığını duyurdu. Ancak, KPSS ertelenen sınavlar arasında yer almadı.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS LİSANS TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTA ÖĞRETİM TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.