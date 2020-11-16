DHBT başvuru son gün ne zaman 2020? ÖSYM DHBT başvuru ekranı!

DHBT başvurusu, Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. DHBT sınavına girecek olan adaylar başvurunu tarihini kaçırmak istemiyor. Belirtilen bankalara ödemeler yapıldıktan sonra DHBT başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi üzerinden adaylar sınava tabi tutulacak. İşte DHBT başvuru ekranı...

KPSS DHBT BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN 2020?

6 Kasım tarihinde alınan başvurular için bugün son gün. ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre DHBT başvurular, 06.11.2020 10:00 ile 16.11.2020 saat 23:59'da sona erecek.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır.

DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT başvurusu 80 TL olarak açıklandı.

DHBT SINAV KONULARI

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.