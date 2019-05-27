KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? 2019 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

“KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?” sorusu merak ediliyor. KPSS başvuru ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Bu tarihler aralığında başvuru işlemlerini tamamlayamayanlar için son şans 28 Mayıs. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir. Geç başvuruy ücreti aşağıda bulunan rakamlar üzerinden %50 artırımlı olacaktır.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret aynı gün ödenmelidir.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45