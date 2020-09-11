KPSS Alan Bilgisi saat kaçta? KPSS 1. ve 2. oturum kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ÖSYM KPSS Alan Bilgisi oturumları hafta sonu yapılacak. Sınava katılacak binlerce aday hangi oturumun saat kaçta başlayacağını ve saat kaçta biteceğini araştırıyor. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabiliyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA?

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 14:45'te başlayacak. Adaylar, saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ÇIKARILIR?

daylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyor.

TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.