KPSS açıklanma tarihi ne zaman? KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Memur olmak isteyen adayların girdiği KPSS lisans sınavı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Sınav oturumlar halinde tamamlandı ve adaylar kendi bölümlerine ait oturumlara girdiler. KPSS lisans sınav sonuçları için ÖSYM tarih bildirdi.

KPSS AÇIKLANMA TARİHİ NE ZAMAN?

Binlerce memur adayının heyecanla beklediği 2020 KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020 KPSS'ye girecek olan adaylar için sınav geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Fakat bu durum için bir de istisna var; öğretmen adayları için KPSS puanı geçerlilik süresi 1 yıl ile kısıtlı olacak şekilde düzenlendi.

Öğretmen adayları, bir sonraki KPSS'ye kadar geçen süre boyunca puanlarını kullanabiliyorlar. Ancak diğer alanlardan sorumlu olan adaylar gibi, puanları 2 yıl geçerli olmayacak.