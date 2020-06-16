KPSS 2020/8 tercih kılavuzu | ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı!

KPSS tercih kılavuzu personel alımı için tercih yapacak adaylar tarafından kullanılacak. Sağlık Bakanlığı, ÖSYM tarafından KPSS puanı göz önüne alınarak 3 bin sağlık personeli alımının yapılacağını bildirmişti. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, 16-22 Haziran tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler. KPSS 2020/8 tercih kılavuzu detayları haberimizde…

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KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2020/8 için tercih kılavuzu yayımlandı. 3 bin sağlık personeli alımı için tercih yapacak adaylar ÖSYM'nin belirlediği kılavuza göre tercihlerini yapabilecekler.

KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Sağlık personeli alımları için yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti;

"Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır."

3 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 3 bin sağlık personeli alımı için adaylar tercihlerini; 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecekler. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri ise geçerli olmayacak.