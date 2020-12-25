KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayında m? KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman?

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu. Tüm adaylar KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayında m? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzla beraber adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirecek ve atamaları gerçekleşecek.

KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirten Bakan Selçuk, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü bildirdi.

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU YAYINDA M?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavına katılan adayların heyecanla beklediği KPSS-2020/2 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 30.12.2020-07.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tercih kılavuzunun da aynı gün içerisinde ya da bir önceki gün ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanması bekleniyor. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.