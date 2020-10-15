KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2020/12 tercih ve yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

KPSS 2020/12 tercih sonuçları yayında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için tercihler belirlenen tarihlerde alınmıştı. Sonuçların açıklanması üzerine meraklı bekleyiş sona erdi. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

KPSS 2020/12 TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.