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  3. KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
25 Ağustos 2020 Salı 07:31 | Son Güncelleme:

KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu" KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak"

KPSS sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Milyonlarca aday KPSS sınav giriş yerlerine göre sınava alınacak. Adaylar devlet memuru olabilmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS sınavına girecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınava girecek lisans adayları başvurularını yaptı. KPSS sınav giriş yerlerin bekleyen adaylar, devlet memuru olmak için şansını deneyecek. Sınava girişlerde önem arz eden KPSS sınav giriş yerleri için bekleyiş devam ediyor.

KPSS LİSANS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans için sayılı günler kaldı fakat ÖSYM binlerce adayın gireceği sınavın giriş yerlerini açıklamadı. KPSS Lisans giriş belgelerinin sınavdan 1 hafta önce yani ağustos ayının sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

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