KPSS 2020 sınav tarihleri belli oldu! KPSS 2020 ne zaman? Memur olmak isteyen adaylar dikkat!

KPSS 2020 sınav tarihleri memur olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 2020 ÖSYM sınav takvimine göre ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunların gireceği Kamu Personeli Seçme sınavı başvurular ve sınav tarihleri belli oldu. İşlemler ais.osym.gov.tr giriş yaparak 2020 KPSS başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. KPSS 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde..

KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre

KPSS Lisans başvuruları 05 Mayıs 2020 tarihi ile 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında olacak. KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos 2020 tarihi ile 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında olacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos 2020 tarihi ile 07 Eylül 2020 tarihleri arasında olacak.

Bu tarihler arasında başvurularını tamamlamayan ve sınav ücretlerine ödemeyen memur adayları sınava giremeyecek.

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim sınavı 08 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek.

KPSS Lisans sınavı alan bilgisi 1. günü 25 Temmuz 2020 tarihinde KPSS lisans alan bilgisi 2. günü 26 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti yayınlanan kılavuz içerisinde duyurulacak. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.