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  3. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM, KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihlerini açıkladı

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM, KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihlerini açıkladı

KPSS 2020 ne zaman yapılacak" ÖSYM, KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihlerini açıkladı

“KPSS ne zaman yapılacak?” ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından yanıt buldu. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Adayların kurum tarafından belirtilen süre aralığında işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Memur olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KPSS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. KPSS ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava girmek isteyen adayların kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde yer alan tarihlere göre başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Haberimiz içerisinden KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığına alınacak. Sınav 18 Ekim'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS başvuruları 21 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.


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