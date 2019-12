KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri açıklandı mı?

“KPSS ne zaman yapılacak?” sorusu ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı. KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları heyecanla bekleniliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan adayların kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini yapmaları, sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığına alınacak. Sınav 18 Ekim'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS başvuruları 21 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.