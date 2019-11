KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2020 sınav tarihi belli oldu! Memur olmak isteyenler dikkat

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? sorusu arama motorunda yoğun oalrak aranıyor. 2020 önlisans, lisans KPSS tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı ismiyle düzenlenen KPSS için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Memur olmak isteyen adaylar KPSS 2020 ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

KPSS 2020 TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM

BİLİMLERİ) sınav tarihi 19.07.2020

Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru tarihleri 05.05.2020 - 20.06.2020 Sınav tarihi 19.07.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün başvuru tarihleri 05.05.2020 - 20.06.202 sınav tarihi 25.07.2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün başvuru tarihi 05.05.2020 - 20.06.2020 sınav tarihi 26.07.2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru tarihi 05.05.2020 - 20.06.2020 sınav tarihi 09.08.2020

2020-KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri 21.08.2020 - 07.09.2020 sınav tarihi 08.11.2020

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti yayınlanan kılavuz içerisinde duyurulacak. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.