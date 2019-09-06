KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS önlisans, lisans başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS 2020 ne zaman yapılacak? sorusu sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan memur, personel ve polis alımlarında istenen KPSS puanını almak için adaylar sınavlara giriyor. ÖSYM Başkanlığı , her yılın sonuna doğru diğer yılın sınav , başvuru ve sonuç açıklama takvimini sitesinde yayınlıyor. 2019 yılı KPSS sınavının geçmesinşn ardından 2020 KPSS önlisans, lisans başvuru tarihleri açıklandı mı? merak ediliyor. İşte 2020 KPSS sınavına ilişkin bilgiler..

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı sınav takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

Geçen yıl lisans KPSS için başvurular Mayıs ayında başladı. Mayıs alında alınan başvuru sonrası lisans KPSS Temmuz ayında yapıldı.

KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans programları ile lise mezunları katılabilir.