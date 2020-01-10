KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri araştırılıyor. KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu sınava girmek isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. 2019-2020 ÖSYM sınav takvimi ve merak edilenler haberimizde sizlerle.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığına alınacak. Sınav 18 Ekim'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS başvuruları 21 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.