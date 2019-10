KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri için gözler ÖSYM'de

“KPSS 2020 ne zaman yapılacak?” sorusu merak ediliyor. KPSS lisans, ön lisans başvuru ücreti ne kadar? Kamu Personeli Seçme Sınavı memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına her yıl memur olmak isteyen binlerce aday giriyor. Sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan dönem takvimi içerisinde yer alıyor. Adayların başvuru esnasında sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. KPSS başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti yayınlanan kılavuz içerisinde duyurulacak. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.