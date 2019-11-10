KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihi belli oldu mu?

“KPSS ne zaman yapılacak?”sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri açıklandı mı? Memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına belirtilen tarihlerde başvuruyorlar. Sınav, merkezi olarak düzenleniyor. Adayların belirtilen tarihler aralığında başvuru ücretlerini de belirtilen tarihlerde yatırmaları gerekiyor. 2019-2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden KPSS tarihini öğrenebilirsiniz.

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KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti yayınlanan kılavuz içerisinde duyurulacak. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.