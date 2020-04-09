KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuru tarihi belli oldu mu? Lisans, ön lisans konuları haberimizde…

KPSS başvuru tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl belirli tarihlerde düzenleniyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. KPSS 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde…

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KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminde şu şekilde güncellendi;

2020 - KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020 - KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 - KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020 - KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 - KPSS Ön Lisans sınavı ise 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi. Resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS LİSANS, ÖNLİSANS KONULARI NELERDİR?

Türkçe : 30 Soru

Matematik-Geometri : 30 Soru

Tarih : 27 Soru

Coğrafya : 18 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

Vatandaşlık Konuları: 9 Soru